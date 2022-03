Kerken openen de deuren vanavond om te bidden voor de Oekraïners

De Westerkerkgemeente laat weten geschokt te zijn door de Russische inval in Oekraïne. In navolging van de oecumenische oproep tot gebed wil de Westerkerk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de situatie in Oekraïne een plek en een moment bieden om stil te staan bij wat er in Oekraïne gebeurt.

De speciale gebedsbijeenkomst in de Noorderkerk zal geleid worden door buurtdominee Dick Wolters. Gelovigen van de Russisch-Orthodoxe parochie Heilige Nikolaas aan de Lijnbaansgracht zullen hierbij aanwezig zijn, onder wie priester Hildo Bos. "Als volgelingen van Jezus Christus willen we, niet met gebalde vuisten, maar met open handen, antwoord geven op haat, geweld en oorlog. En we nodigen daarbij iedereen uit, gelovig of niet, om samen te delen in ons verlangen voor vrede", laat de dominee weten.

Dat de Russisch-Orthodoxe kerk het moeilijk heeft in deze tijd, bleek uit een gesprek dat Wolters had met Bos. "Hij vertelde me hoe verschrikkelijk deze tijd is voor zijn gemeenschap, die bestaat uit Russen en Oekraïners, met allerlei dwarsverbanden met beide landen. Er zijn gemengde gezinnen. Er zijn kinderen met een Russische moeder die nu op school worden gepest. Oorlog drijft mensen uit elkaar. Bidden en vasten verbindt ons".

Beide diensten beginnen vanavond om 19.30 uur. AT5/NH Amsterdam is aanwezig bij de bijeenkomst in de Noorderkerk, een verslag daarvan zie je morgenochtend op deze site.