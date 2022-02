Hermitage spreekt zich uit tegen oorlog in Oekraïne: "Ontzet over de inval"

De Hermitage Amsterdam heeft zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Het museum aan de Amstel is een dependance van het gelijknamige museum in Sint-Petersburg en een deel van de collectie is dan ook Russisch georiënteerd.

"Stichting Hermitage Amsterdam is ontzet over de inval in Oekraïne", is te lezen in een statement van het museum op Facebook. "We veroordelen deze ten zeerste. We herkennen ons in de verklaringen van de Nederlandse regering. We volgen het nieuws op de voet."Premier Rutte veroordeelde de inval afgelopen week "ten scherpste".

De oorlog in Oekraïne, die vandaag de vijfde dag in is gegaan, houdt ook de gemoederen in Amsterdam flink bezig. Zondag kwamen er zo'n 15.000 mensen naar de Dam om hun solidariteit met de Oekraïners te tonen. Ook bij een kerkdienst in de Sint Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade was het zondag veel drukker dan normaal. Onder meer locoburgemeester Rutger Groot Wassink was aanwezig bij de dienst, waar werd gebeden en waar bezoekers kaarsjes konden aansteken voor de mensen in Oekraïne.