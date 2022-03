Ook bij Ajax ging het over Oekraïne: "Antony had er heel veel last van"

Donderdagavond neemt Ajax het in Alkmaar op tegen AZ in de halve finale van het bekertoernooi. Op de persconferentie voorafgaand aan dat duel ging het zodoende over de Alkmaarders, maar ook zeker over de situatie in Oekraïne en die van oud-Ajacied David Neres.

Na het gelijkspel in Lissabon woensdag, verloor Ajax zondag bij Go Ahead en dus liet de ploeg van Erik ten Hag voor het eerst dit seizoen twee opeenvolgende wedstrijden punten liggen. Maar voor zorgen is het echt nog te vroeg, vindt Ten Hag. "Bij Willem II hebben we een heel normale prestatie geleverd en bij Benfica was het de eerste helft meer dan okee. Nu hebben we anderhalve wedstrijd slecht gespeeld, dus dan moeten we niet gelijk in de paniekstand schieten. Maar dat het niet goed was is wel duidelijk. Dat hebben we benoemd en we weten wat er beter moet."

Wijndal staat op een lijstje

Rechtsback Noussair Mazraoui ontbreekt donderdag; hij liep zondag een knieblessure op. Hoe ernstig dat is, is nog niet duidelijk. Jurriën Timber is er waarschijnlijk wel weer bij. En ook Daley Blind zal waarschijnlijk 'gewoon' in de basis staan. Op de linksbackpositie krijgt hij al het hele seizoen het vertrouwen boven Nico Tagliafico. Ten Hag legt uit waarom.

"Ten eerste omdat de organisatie verdedigend heel goed staat, die laatste linie. Daar speelt Daley een heel belangrijke rol in. Bovendien brengt hij zoveel. In zijn passes en keuzes en vooral in zijn packing passes (pass door meerdere linies heen, red.)", zegt Ten Hag. "Dat is absoluut een toegevoegde waarde in ons opbouwende aanvalsspel." Ook ging het nog even over de linksback van de tegenstander donderdagavond, Owen Wijndal, in wie Ajax interesse heeft, verklapte Ten Hag. "Ja, die staat al een tijdje op ons lijstje."