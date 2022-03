IJtunnel bleef dagen dicht door ontbreken 'weekend-contract' met aannemer

Een kapotte ventilator zorgde er begin januari voor dat de IJtunnel richting Noord dicht moest. Doordat er geen contract was afgesloten met een aannemer die zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar was, bleef de tunnel dagenlang dicht.

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Egbert de Vries (Verkeer) op vragen van Jan-Bert Vroege (D66). Volgens De Vries kon de dwarsventilator niet meer op hoog vermogen draaien. "Omdat deze dwarsventilator op hoog vermogen moet kunnen draaien om bij brand in de tunnel te zorgen voor een veilige situatie voor tunnelgebruikers, is als beheersmaatregel de oostbuis van de IJ-tunnel afgesloten."

De tunnelbuis was daardoor van zaterdag 1 januari 14:23 uur tot maandag 3 januari 14:30 uur dicht. De Vries: "Voor de reparatie van de dwarsventilator waren gespecialiseerde monteurs nodig, waarvoor de gemeente Amsterdam geen 24/7-contract heeft afgesloten. De redenering daarachter is dat dit type storingen zeer zeldzaam is, en een 24/7-contract tot nu toe niet kostenefficiënt werd geacht. De reparatie is daarom pas in de ochtend van de eerste werkdag opgestart."

Opvallend was dat er zaterdag, zondag en maandag niet op de site of het Twitteraccount van de gemeente stond dat de tunnel überhaupt dicht was. Het leidde tot verschillende verbaasde reacties. Volgens De Vries was informatie via social media 'in voorbereding' en is er uiteindelijk niet tot publicatie over gegaan toen bleek dat de tunnel in de loop van de dag weer open kon.

Dezelfde dag

Hij geeft aan dat het social mediaprotocol wordt herzien. "Zodat ook via social media een dergelijke melding nog dezelfde dag gedaan wordt." Ook wordt er nog gewerkt aan het contracteren van een deskundige aannemer die de hele week 24 uur per dag beschikbaar is.

Tijdens de afsluiting van de IJtunnel ontstond er ook een grote metrostoring, waardoor Noord vanuit de stad nauwelijks bereikbaar was. Bovendien is de Piet Heintunnel al vele maanden dicht voor groot onderhoud. Mede vanwege het plotselinge uitvallen van de IJtunnel vroeg een meerderheid van de gemeenteraad om nog niet te beginnen met de proef met de knip op de Weesperstraat voordat er uitgebreid kentekenonderzoek gedaan is.