Buurtinitiatief van kokende Sonja door inflatie in gevaar: "Prijzen zijn het dubbele geworden"

In buurtcentrum De Valk staat Sonja in de keuken. Ze heeft ditmaal verse groenten gedoneerd gekregen en dus kan ze aan de slag. Een groentestamppot met rookworst staat op het menu. Voor tientallen mensen in de buurt maakt ze wekelijks maaltijden. Onder andere eenzame ouderen, daklozen en mensen met een kleine portemonnee helpt ze met de verse maaltijden, maar door de inflatie is er het nodige veranderd.

"Ik merk van de stijging dat ik heel veel aanmeldingen krijg", legt ze uit. "Ik heb in nog geen twee weken tijd vijf aanmeldingen erbij. Dat is vrij veel." Sonja helpt met haar initiatief mensen die het volgens haar echt nodig hebben. Onder andere buurtgenoten die door de prijsstijgingen plots in financiële nood verkeren, maar nog niet bij de voedselbank terecht kunnen.

Schuldsanering

Op en onder de armoedegrens leven. Sonja weet wat het is, want ruim drie jaar lang liep ze in de schuldsanering. Een warme maaltijd ontvangen is dan een welkom geschenk. "Het is ook het praatje dat je doet bij de mensen, want door de armoede heb je eenzaamheid". vertelt ze. "Mensen laten je vallen. Je hebt geen vrienden meer, die ben je kwijt. Mensen kijken je aan als je bij de voedselbank loopt, de buren staan je aan te kijken."