Ten Hag na bereiken bekerfinale: "Heb een uitstekend Ajax gezien"

Door de overwinning op AZ in de halve finale van de KNVB Beker (0-2) is Ajax nog in de race voor drie prijzen dit seizoen. Bovendien revancheerden de Amsterdammers zich voor de beschamende nederlaag tegen Go Ahead Eagles in het afgelopen weekend. Reden dusus voor positieve reacties uit het Ajax-kamp.

"Ik heb vandaag een uitstekend Ajax gezien", aldus trainer Erik Ten Hag tijdens de persconferentie na afloop. "We hebben het plan heel goed omgezet. Er was heel veel kwaliteit op het veld bij Ajax aan de bal. Ik denk dat we AZ aan het lopen hebben gebracht en daardoor in de problemen hebben gebracht. Het was voor AZ moeilijk om druk op Ajax te krijgen." Verder zag Ten Hag dat Ajax ook verdedigend de zaakjes op orde had.

De trainer maakte zich na de wanvertoning in Deventer van afgelopen weekend geen zorgen. "Een seizoen heeft nooit alleen maar ups. Je hebt ook tegenvallende resultaten en tegenvallende prestaties. Maar in het algemeen spelen we nog een heel erg goed seizoen. We hebben eigenlijk alleen continu een steigende lijn. Met een tegenslag moet je omgaan en dan moet je zorgen dat je op het goede spoor komt."

Ajax treft in de finale op 17 april rivaal PSV.