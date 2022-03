Werknemers chemiebedrijf Albemarle dreigen met staking

De werknemers willen een directe loonsverhoging van vijf procent. Het bedrijf wil het loon wel met dat percentage verhogen, maar dan in twee stappen: twee procent per 1 april 2021 en drie procent een jaar later, voor een cao van achttien maanden. Dat voorstel is door een ruime meerderheid van de werknemers verworpen.

Afbouwregeling

Maar het is de werknemers vooral te doen om betere werkomstandigheden, meldt vakbond FNV. Die zijn, zeker voor oudere werknemers, volgens de vakbond niet goed. "De regeling die Albemarle oudere werknemers in de ploegendienst biedt om af te bouwen is onacceptabel: 86% werken tegen 93% salaris, met 100% opbouw van pensioen," zegt Esam Laassal, bestuurder van FNV Procesindustrie. "En daar zou je dan pas gebruik van kunnen maken vanaf drie jaar voor je AOW. Wij willen een nette regeling van 80% werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw voor alle medewerkers."