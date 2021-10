Stad NL V Zorgen over woningen bij chemische fabriek in Noord: "We willen ze op gepaste afstand"

De chemische fabriek Albemarle, die al 120 jaar in Noord staat, hoopt dat de woningbouwplannen voor het Hamerkwartier nog worden aangepast. Volgens de fabriek komt een aantal woningen veel te dichtbij te liggen en zal dat uiteindelijk tot klachten van de nieuwe bewoners leiden.

Directeur productie Arno Quist zegt dat de dichtstbijzijnde woontorens straks op minder dan 125 meter afstand komen te staan. De toekomstige bewoners van de buurt, nu nog een bedrijventerrein, zullen dan merken dat ze vlakbij een fabriek wonen. "Als je hier gaat wonen wordt je woonplezier een stuk minder als je elke dag licht ziet, achtergrondgeluid hoort en ook transportbewegingen hebt", zegt Quist. Het geluid van de fabriek is 24 uur per dag te horen en overdag rijden er vrachtwagens af en aan.

Een van de schoorstenen van Albemarle.

Dat bewoners last kunnen krijgen van grote fabrieken bleek een paar jaar geleden toen er geklaagd werd over stankoverlast in Noord. Die stank werd mogelijk veroorzaakt door het kunstmestbedrijf ICL Fertilizers in het Westelijk Havengebied. Anthony Zanelli, vicepresident van het bedrijf, vindt het vervelend dat de bewoners last hebben gehad van de stank. "We hebben een gaswasinstallatie die de geuren er zoveel mogelijk uithalen, maar toch kan het zo zijn, als de wind in een bepaalde richting staat, met bepaalde temperaturen, bepaalde omstandigheden, atmosferisch, dat er in Noord geurhinder ontstaat."

Quote "De keuze om steeds dichterbij het Westelijk Havengebied te bouwen is niet altijd goed" Anthony Zanelli, vicepresident ICL Fertilizers

Mede vanwege de plannen voor de enorme nieuwe wijk Haven-stad, waar tienduizenden woningen moeten komen, wil het bedrijf op termijn verhuizen. "We zitten in het havengebied omdat het havengebied ooit is ontstaan om dit soort productielocaties te gaan neerzetten. Wetende dat daar een zekere mate van hinder vandaan komt. Dus de keuze om daar steeds dichterbij te gaan bouwen, is niet altijd een goede keuze."

ICL Fertilizers in het Westelijk Havengebied.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om 700 meter afstand te houden tussen woningen en chemische fabrieken. Daar wijkt de gemeente in het geval van het Hamerkwartier dus vanaf. Volgens een woordvoerder van wethouder Van Doorninck is het een richtlijn en is het beter om naar de specifieke situatie te kijken. Ze zegt dat de combinatie van wonen en werken ook zijn charmes heeft. Als er rekening wordt gehouden "met een aantal aandachtspunten en bepaalde mitigerende of compenserende maatregelen worden genomen" zou woningbouw in de buurt van Albemarle goed mogelijk zijn.

Quote "Ik vergelijk het altijd met de zee. Het is een vrij constant geluid, ik vind het wel prima eigenlijk" bewoner nieuwendammerkade

Verder wonen er ook al woonbootbewoners in de buurt, al is dat wel aan de andere kant van het fabrieksterrein. Een van hen erkent dat hij de fabriek hoort, maar hij heeft er geen last van. "Ik vergelijk het altijd met de zee. Het is een vrij constant geluid. Ik vind het wel prima eigenlijk." Toch denkt Quist dat het een ander verhaal is bij de nog te bouwen woontorens, die dichter bij de geluidsbron zouden liggen. "We willen de woningen op gepaste afstand hebben. Ik erken, dat ken ik ook persoonlijk gewoon, dat er woningnood is in Amsterdam. Maar doe het op een verantwoorde wijze. Zodat iedereen prettig kan wonen. En ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn. Ook in de Hamerkwartierprojecten."

De pont bij Albemarle.

Albemarle heeft al bijval gekregen van ondernemersvereniging Oram. "Nieuwe bewoners betrekken daar een mooi appartement in de verwachting dat ze in rust kunnen genieten van uitzicht en nabijheid van water, maar dat is een sprookje”, stelt Oram-voorzitter Kees Noorman. Hij spreekt van een 'recept voor problemen'. Vanaf volgend jaar zullen projectontwikkelaars waarschijnlijk starten met voorbereiding van de bouw van de nieuwe woningen in het Hamerkwartier.