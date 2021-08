Stad NL V Rij lege parkeerplaatsen voor de deur, maar gemeente geeft geen parkeervergunning

Wouter Vroege uit Noord baalt van de beslissing van de gemeente om hem geen parkeervergunning te geven. Hij woont in het Hamerkwartier, maar vanwege de komst van nieuwbouw is er een nulplafond ingesteld. Dat terwijl er volgens Vroege voor zijn deur dagelijks meer dan genoeg plek is.

Sinds januari van dit jaar woont Vroege met zijn vriendin en hun negen maanden oude baby in een woning uit de jaren '50. Een ambtenaar heeft hem als alternatief aangeraden een deelauto te gebruiken of in een gemeentelijke parkeergarage te staan. Maar beide opties kosten Vroege veel geld. "Ik wil heel graag benadrukken dat ik niet ben voor meer auto's op straat, ik ben voor minder auto's op straat", zegt de bewoner van het Hamerkwartier. "Alleen, volgens mij is het zo dat het beleid er nog niet klaar voor is. Dat frustreert me vooral. Geef ons alternatieven en we zijn bereid om onze auto de deur uit te doen."

Er zijn drie gemeentelijke parkeergarages in Noord en de voor Vroege dichtstbijzijnde, op het Buikslotermeerplein, zou 196 euro per maand kosten. Dat terwijl een parkeervergunning in het grootste deel van Noord maar ongeveer dertig euro per jaar kost. Ook is het vanaf zijn woning ongeveer dertig minuten lopen naar de garage. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat bewoners van nieuwbouw in de stad al ruim tien jaar geen parkeervergunning kunnen krijgen. Dat kan, zo blijkt nu, ook gelden voor nieuwe bewoners van bestaande bouw. Zoals in het geval van Vroege. "Wijken die zo zijn ingericht dat er niet op straat kan worden geparkeerd, zoals herontwikkelgebieden, komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning."

Omdat er in het Hamerkwartier straks veel nieuwe woningen bij komen is het dus een herontwikkelgebied. Het nulplafond is door de gemeente 2,5 jaar geleden ingevoerd. De woordvoerder zegt dat het geen fout is en bevestigt dat de gemeentelijke parkeergarage inderdaad 196 euro per maand kost. "Het is ook aan bewoners om voor hun verhuizing te kijken hoe de situatie in hun buurt is. Is er sprake van een wachtlijst of een nulplafond?" In de stad zijn 53 gebieden waar geen parkeervergunningen meer worden gegeven, die zijn hier terug te vinden. "Het klopt dat autobezitters dan zelf een oplossing moeten vinden voor het stallen van hun auto", stelt de woordvoerder. Ze verwijst daarbij naar de Nota Parkeernormen Auto en de Agenda Autoluw.