Politiek NL V Veroorzaakt Bijenkorf-garage files? "Als je deze automagneet weghaalt lost het op"

Al vele jaren staan er files op het Damrak, Rokin en de Blauwbrug. Volgens GroenLinks komt dat doordat automobilisten richting de Bijenkorfgarage rijden. De partij hoopt dat de garage na de gemeenteraadsverkiezingen verdwijnt, maar JA21 is het daar niet mee eens.

De afgelopen jaren veranderde de gemeente een hoop aan het verkeer in de binnenstad. "De Vijzelstraat is dichtgegooid, het Singel is dichtgegooid. Nu is het alleen nog vanaf de Blauwbrug deze kant op", zegt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. "En als je deze automagneet weghaalt, dan lost het daar vanzelf ook", zegt hij over de garage van het warenhuis aan het Damrak.

Volgens navigatie-bedrijf Tom Tom duurt het soms 67 minuten om deze route te rijden.

Kevin Kreuger (JA21) vindt sluiten van de garage niet nodig. "Volgens mij is iedereen het erover eens dat, als je kunt kiezen tussen auto's op straat en auto's in een garage, dat de auto's dan in een garage horen. Dus nee, dan moet je geen garages gaan sluiten." Hij erkent dat een deel van de automobilisten op de route inderdaad naar de garage op weg is. "Want die auto's gaan natuurlijk ergens heen. Maar waar we volgens mij wel naar moeten kijken is of je wat dingen kunt doen met verkeersregulatie, een groene golf. Om het verkeer gewoon beter te laten doorstromen. Het komt niet alleen door de garage."

Quote "We gaan toch niet de voetgangers er de schuld van geven dat de auto's niet door kunnen crossen?" zeeger ernsting, groenlinks

Ernsting vindt dat de 'ongekeerde wereld'. "We zitten hier in het middeleeuwse hart van de stad en dan gaan we de voetgangers er de schuld van geven dat de auto's niet door kunnen crossen dwars door ons mooie Amsterdam? Dat is natuurlijk belachelijk." De garage is van Q-Park en niet van de gemeente. Ernsting hoopt dat de gemeente Q-Park kan verleiden om bijvoorbeeld een appartementencomplex van de parkeergarage te maken.