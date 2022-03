Poolse doelman Przemyslaw Tyton komt Ajax versterken

De 35-jarige keeper was transfervrij en sluit vanaf deze week aan bij de selectie van Ajax 1. "Vanwege de blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter was Ajax per direct op zoek naar extra invulling van deze positie", laat Ajax vanavond weten.

Tyton werd op 4 januari 1987 geboren in Zamosc, Polen. Hij stond kort geleden onder contract bij het Amerikaanse FC Cincinnati dat uitkomt in de Major League Soccer. Eerder kwam de ervaren Pool onder andere uit voor Deportivo La Coruña, VfB Stuttgart en Elche CF. Daarvoor was hij in de Eredivisie actief voor PSV en Roda JC.