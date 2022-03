'Oud-Ajacied Promes bekent steekpartij in geheime telefoontaps'

Het programma heeft het strafdossier ingezien. Promes wordt door het Openbaar Ministerie ervan verdacht dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken. Promes wordt vervolgd voor 'poging doodslag' en zware mishandeling.

De tot begin vorig jaar bij Ajax spelende voetballer heeft tot nu toe publiekelijk altijd ontkend. Uit de transcriptie van de telefoongesprekken blijkt echter dat Promes zijn neef wilde doodsteken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij.

Transcriptie

Iets na 01.00 uur 's nachts belde Promes met zijn vader en vroeg hem: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered." Daarop antwoordde zijn vader: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." En toen zei Promes: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?"

Zo'n tien minuten later belt Promes ook met zijn moeder en tante. In dat gesprek vertelt zijn moeder dat de neef naar het ziekenhuis is overgebracht. Promes vraagt waar de neef is geraakt. "In zijn been", antwoordt zijn moeder. Daarop zegt Promes: "Dan heeft-ie nog geluk."

In datzelfde gesprek stelt Promes: "Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me."

Advocaten

De advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz, stelt dat de telefoongesprekken bekentenissen zijn. De advocaat van Promes, Gerard Spong, wil niet reageren.

Opvallend is dat Promes al werd afgeluisterd in de nacht na de steekpartij. Mogelijk gebeurde dit in het kader van een ander onderzoek, waarin Promes of verdachte is of nauw contact heeft met iemand anders die verdachte is. Spong wil ook niet zeggen of Promes nog verdachte is in andere zaken.