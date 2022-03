Kamerlid Gündoğan moet terug in fractie van Volt

Het Amsterdamse Kamerlid Nilüfer Gündoğan is onterecht uit de fractie van Volt gezet. Ze krijgt een schadevergoeding van 5000 euro van de partij en zowel de schorsing als beëindiging van haar fractielidmaatschap moeten per direct worden beëindigd.

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. "Ten aanzien van de schorsing als fractielid concludeert de rechtbank dat hier zowel juridisch als inhoudelijk geen grond voor was. De partijstatuten en het Fractiereglement bieden voor een schorsing geen juridische grondslag. Het schorsingsbesluit had alleen daarom al nooit genomen mogen worden."

Niet door de beugel

Ook inhoudelijk was er onvoldoende basis om tot een schorsing over te gaan."Weliswaar mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag actie ondernemen, maar een schorsing van Gündoğan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel."

De voorzieningenrechter vindt het begrijpelijk dat de 'jonge en relatief onervaren partijleiding' van Volt in het licht van de maatschappelijke discussie over seksueel overschrijdend gedrag is geschrokken van de eerste melding die bij haar binnenkwam. Volt zou in alle oprechtheid gemeend hebben het juiste te doen, maar hierbij te hard van stapel hebben gelopen.

Dertien meldingen

Fractievoorzitter Laurens Dassen liet eind februari nog weten dat er dertien meldingen zijn gedaan, 'uiteenlopend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie'. Gündoğan had daarvoor al aangegeven haar zetel hoe dan ook te houden. Ze deed uiteindelijk aangifte van smaad en laster tegen Dassen.

Gündoğan liet aan het begin van de avond tijdens een persconferentie in een hotel op de Zuidas weten dat ze blij was met de uitspraak en nog steeds gelooft in Volt. De schadevergoeding schenkt ze aan Giro 555.