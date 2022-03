Oekraïense vluchtelingen opgevangen in schepen bij Java-eiland en hotel in Nieuw-West

Er komen meer locaties in de stad waar Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden. De gemeente laat twee schepen bij het Java-eiland aanleggen en ze kunnen daarnaast terecht in een hotel aan de Wiltzanghlaan in Nieuw-West.

Met de nieuwe opvangplekken erbij zijn er in de stad in totaal 900 plekken gerealiseerd. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt daarmee het totaal op ongeveer 1500 opvangplekken.

Noodopvang

Daarnaast wordt er vanaf deze week een noodopvang gemaakt in de sporthal aan de Van Hogendorpstraat in West. De sporthal zal niet direct worden gebruikt, maar wordt achter de hand gehouden in het geval er in een keer een groter aantal Oekraïense vluchtelingen aankomt, die niet direct in de hotels kunnen worden ondergebracht. De bedden moeten dan zo kort mogelijk gebruikt worden.

Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te coördineren zal er vanaf vandaag een centrale plek worden ingericht in de RAI. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich melden en zullen zij worden geholpen aan een opvangplek.

Meer locaties

Vorige week vrijdag vroeg het Rijk aan de 25 veiligheidsregio om elk 2000 opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan de helft op korte termijn. Met 1500 plekken is dat laatste dus gelukt. Er wordt nog gezocht naar meer locaties. "De verwachting is dat er de komende tijd nog meer vluchtelingen uit Oekraïne richting Nederland zullen komen", laat de gemeente weten.

Op dit moment worden er al Oekraïense vluchtelingen opgevangen in een hostel in Zuidoost en een hotel in De Pijp.