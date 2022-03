RAI ingericht als centrale verzamelplaats voor gevluchte Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen die in Amsterdam aankomen, worden vanaf vandaag als eerste opgevangen in de RAI. Vanuit dat evenementencentrum worden ze doorverzonden naar diverse opvanglocaties in de stad en daarbuiten.

De RAI is zelf geen opvanglocatie. Er staan wel bedden voor vluchtelingen die even willen rusten, maar het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk worden doorverwezen naar een opvanglocatie. De locatie is 24 uur per dag geopend.

Een centrale verzamelplaats was een wens van het stadsbestuur, dat de vluchtelingenstroom zo goed en gestructureerd mogelijk wil organiseren. "We hebben vorige week geïnventariseerd waar de groepen vluchtelingen zich in de stad melden. Daar werden ze dan steeds doorverwezen. We zijn blij dat er nu een centraal punt is", vertelt een woordvoerder van wethouder Groot Wassink. De eerste vluchtelingen die vandaag zijn aangekomen, zijn volgens hem al via deze weg geholpen.

Opvanglocaties

De gemeente is verder druk bezig om nieuwe opvanglocaties voor de vluchtelingen te realiseren. Eerder vandaag werd al bekend dat er twee schepen bij het Java-eiland worden aangelegd en dat er een noodopvang in de sporthal aan de Van Hogendorpstraat komt. Er worden al vluchtelingen opgevangen in een hostel in Zuidoost en een hotel in De Pijp. Eind deze week moeten er 1.500 opvangplekken zijn gerealiseerd in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, maar de verwachting is dat het er in de komende weken meer zullen worden.