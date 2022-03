Eindsprint campagnes: partijen zetten kopstukken in om kiezer over streep te trekken

Wie vandaag door Amsterdam liep, moest goed z'n best doen om géén flyerende campagneteams tegen het lijf te lopen. D66 koos voor de Indische buurt om onder aanvoering van de partijleider Sigrid Kaag zélf het gesprek aan te gaan met de kiezer. BIJ1 koos voor het Osdorpplein, de plek waar partijleider Sylvana Simons opgroeide, om aldaar de zwevende kiezer nog even een duwtje in de goede richting te geven.

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig is blij met de steun van partijleider Kaag. "Het is fijn dat ze er even bij kan zijn, maar daarna zal ze weer snel aan het werk moeten voor het land.", aldus Dantzig. "Ik ben zelf groot fan van Sigrid Kaag en het is leuk om even met haar door een buurt in Amsterdam te lopen."

Eenmaal aangekomen op de Dappermarkt reageren Amsterdammers wisselend op de aanwezigheid van Kaag. "Ik had een heel ontspannen gesprek met haar, mooi dat ze dat kan met zo'n drukke baan", aldus een voorbijganger die door de partijleider werd aangesproken. Een oudere dame is iets minder enthousiast. "Oh, is dat Kaag? Nee, daar ga ik niet op stemmen."