Vastgoedbedrijf moet vijf ton betalen voor ongebruikte parkeerplaatsen op Zuidas

Vastgoedbedrijf Deka moet flink in de buidel tasten voor zo'n veertig parkeerplaatsen in een garage onder het Viñoly-kantoorgebouw aan het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Dat blijkt uit een uitspraak die de rechtbank deze week deed.

Er was een parkeerovereenkomst afgesloten met Q-Park, de eigenaar van de parkeergarage, om ervoor te zorgen dat er meer parkeerplaatsen gebruikt konden worden dan eigenlijk volgens het gemeentelijk parkeerbeleid toegestaan was. Gemiddeld veertig parkeerplaatsen werden vervolgens jarenlang echter structureel niet gebruikt.

Beschikbaaarheidsvergoeding

In de overeenkomst was vastgelegd dat het vastgoedbedrijf er dan alsnog een zogeheten beschikbaarheidsvergoeding aan Q-Park voor zou betalen. Dat bedrag was net zo hoog als het bedrag voor een kantoorabbonement bij volledig gebruik.

Het gerechtshof oordeelde eerder dat de beschikbaarheidsvergoeding toch niet hoefde te worden betaald, omdat Q-Park de lege plekken tussen 2014 en 2015 verhuurde aan betalende kortparkeerders. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Sinds april 2019 staat er bij 40 parkeerplaatsen een bordje met 'gereserveerd'. Ook staat de parkeergarage nooit meer helemaal vol.

Leegstandsrisico

"Onder deze nieuwe omstandigheden blijft het leegstandsrisico bij de partij die dat risico volgens de Parkeerovereenkomst dient te dragen, namelijk Deka", schrijft de rechtbank in het vonnis. Over de periode vanaf 2 april 2019 tot en met 30 juni 2020 is de beschikbaarheidsvergoeding berekend op 493.476,53 euro inclusief BTW en dat geld moet alsnog betaald worden.

Parkeerplaatsen op de Zuidas zijn peperduur. Een 'hele ruime parkeerplek' onder een andere toren op de Zuidas kon voor circa 100.000 euro gekocht worden, bleek pas uit een reportage van het Youtube-programma Pure Luxe.