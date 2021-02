Krijsende en 'dierlijk huilende' bewoner door rechter uit appartement bij Zuidas gezet

Een huurder in de buurt van de Zuidas moet uit zijn woning vertrekken omdat hij sinds oktober 2019 geluidsoverlast veroorzaakt. Dat heeft de rechter deze maand een in kort geding geoordeeld. De overlast was zo groot dat buurtbewoners 'van alle ellende' besloten te verhuizen.

De bewoner huurde voor 2200 euro per maand een appartement van woningcorporatie Eigen Haard. Zijn buren hebben allemaal een koopwoning, de bewoner is de enige in het gebouw die huurt. Na meldingen van omwonenden over zijn 'harde ijselijke kreten' ging Eigen Haard bij de man op bezoek en moest hij ook op het hoofdkantoor langskomen.

Geluidsdichte cabine

De bewoner gaf begin vorig jaar aan dat de klachten klopten. Hij liet weten dat hij onder behandeling was bij een psychiater en medicatie gebruikte. Ook zei hij dat het hem lukte om steeds langere periodes geen geluidsoverlast te veroorzaken. De bewoner vroeg toestemming om een geluidsdichte cabine te plaatsen, zodat de buren niets meer van hem zouden horen.

Toch ging het een paar weken later opnieuw fout. Eigen Haard kreeg van buren te horen er drie dagen en nachten onverminderd geluidsoverlast was. De politie was in die tijd dertien keer gebeld. Een aantal buren zou hun appartement al hebben verkocht. In april plaatste de bewoner de geluidsdichte cabine, maar de klachten bleven komen.

Huilende wolf

Eigen Haard sommeerde de man in oktober te vertrekken. Hij wilde dat wel, maar had een aantal voorwaarden. Zo wilde hij de buurt blijven wonen. De man kwam er daarom niet uit met de woningcorporatie. In november liet Eigen Haard metingen doen bij de onderburen. Bij een nulmeting van 25 decibel zijn twee maal metingen gedaan van 30 decibel en 32 decibel. 'Verder zijn ook dierlijke geluiden hoorbaar, klinkt als een huilende wolf', aldus het meetrapport.

Nadat een buurman in januari van dit jaar aan Eigen Haard schreef dat de huurder wekenlang 'back at full force' was en dat de buren het niet meer volhielden, stapte de woningcorporatie naar de rechter om de man weg te krijgen. Tijdens het kort geding gaf de huurder aan dat hij in het verleden 'vocale tics' had gehad door psychische problemen. De cabine zou hij gebruiken en hij betwist dat hij schreeuwt.

Voldoende duidelijk

De kantonrechter vond dat het voldoende duidelijk is geworden dat de huurder voor geluidsoverlast zorgt. Zowel Eigen Haard als de politie kregen klachten binnen. Er zou volgens de rechter ook geen zicht zijn op verbetering. Vanwege de 'ernstige tekortkomingen' van de huurder mag de woningcorporatie het appartement ontruimen.