Ultrafan Big Franky hoeft geen kaartje te kopen voor de Stones: "Ben bevriend met Keith"

The Rolling Stones komen op 13 juni weer optreden in Amsterdam en Stones-fan Big Franky is erbij. Een kaartje voor het concert in de Johan Cruijff ArenA hoeft hij niet te kopen. "Ik ben bevriend met Keith, ik krijg gewoon een pas."

Het was 2003 dat hij via via terecht kwam op een privéfeest van de The Rolling Stones in club Panama, vertelt Frank 'Big Franky' van Hage. "Het eerste wat ik zag was Mick Jagger die 10 meter van me vandaan stond te dansen op de dansvloer, in z'n eentje. Daarna zag Keith me en riep hij: 'Hey Big Franky, I heard much about you!'"

Sindsdien 'tourt' hij met hen, vertelt hij. Hij heeft al zo'n 30 of 35 concerten van de Engelse rockband bijgewoond. "Ik hoef nooit kaartjes te kopen. Ik ben close en ik krijg gewoon een pas."

Verdriet

Toen Stones-drummer Charlie Watts vorig jaar overleed, was superfan Big Franky dan ook zeer aangedaan. "Ik was in totale shock toen ik het hoorde", vertelde hij destijds.