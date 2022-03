Van Dantzig: "We hebben ons volgens mij als coalitiepartij goed gehandhaafd"

Het heeft er alle schijn van dat het D66 niet is gelukt om het grootst te worden tijdens de verkiezingen. Lijsttrekker Reinier van Dantzig is desondanks niet ontevreden.

"Wij hadden natuurlijk gehoopt dat we zouden winnen, het lijkt er niet op dat dat gelukt is", zei Van Dantzig. "Maar we hebben ons volgens mij als coalitiepartij goed gehandhaafd. Het is nog te vroeg om te zeggen wat dat precies is in zetels. Maar ik denk dat we heel tevreden kunnen terugkijken op een goede campagne."

Hij wil niet zeggen of hij gaat afdwingen dat hij wethouder Wonen wordt. "Dat gaan we echt zien. Eerst maar eens een uitslag en beginnen met een hoop kopjes koffie, je weet hoe dat gaat, en dan gaan we zien waar we uitkomen."