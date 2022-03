Oekraïense vluchtelingen uit opvangboot gezet, eigenaar wil 'alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners'

De vluchtelingen moesten vanmorgen plotseling al hun spullen pakken en de boot verlaten. De groep werd sinds half maart opgevangen op de boot.

De gemeente, die verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen, laat weten dat ze geen gehoor wil en kan gegeven aan de eisen van de eigenaar. Om die reden is de samenwerking per direct beëindigd. "De vluchtelingen die daarom op de boot worden opgevangen, zullen op een andere plek in de stad worden ondergebracht", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het gaat om een van de twee boten op het Java-eiland. De andere boot is van iemand anders, daar is niemand weggestuurd. Sommige vluchtelingen kunnen van de ene boot naar de andere. De rest zal op verschillende andere locaties in de stad worden opgevangen.