Vluchtelingenopvang op schip Java-eiland: "Ik dacht eerst dat het een gevangenisboot was"

Hij leidde de bewoners vandaag rond. De bewoners die in de buurt van het schip wonen hopen iets voor de vluchtelingen te kunnen betekenen. Zo'n vijftig buurtbewoners waren vandaag aanwezig. "Je mag best weten, ik dacht eerst dat het een gevangenisboot was", vertelt een van hen. Een ander: "Ik vind het geweldig en ben trots dat het in onze stad kan."