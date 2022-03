Vluchtelingen plotseling uit opvangboot gezet: "Heel schrijnend om te zien"

"Kom op", zegt een andere buurtbewoner. "Doe niet zo moeilijk. Het is niet voor eeuwig. Strijk je hand over je hart en laat die mensen toe."

Buurtbewoners en voorbijgangers reageren geschrokken: "Ik zag een overvolle bus wegrijden en een nieuwe aankomen", zegt een vrouw. "Ik dacht, ze worden gewisseld met nieuwe vluchtelingen, maar ik wist niet dat ze weg moesten. Schrijnend om die mensen met de bus te zien vertrekken." Het raakt haar vooral, omdat ze het gevoel had dat ze het zelf had kunnen zijn. "Daar dacht ik vanochtend nog over na. Het is ontroerend."

"Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd"

De gemeente huurt de opvanglocaties voor vluchtelingen in de stad, maar wil en kan geen gehoor geven aan de eisen van de eigenaar van de boot. Daarom is de samenwerking tussen het schip en de gemeente stopgezet. Voor de vluchtelingen worden nieuwe opvanglocaties gezocht. Zo is een aantal naar het WOW Hostel in Nieuw-West gegaan. Sommigen werden opgevangen door de buurman, Peter Versluis.

Nieuwe boot

Peter Versluis is eigenaar van de andere boot op Java-eiland die sinds twee weken vluchtelingen opvangt. Een aantal Oekraïners die aan de kant werden gezet, mogen daarom op zijn boot verblijven. Versluis heeft een tweede boot in Wieringerwerf die eventueel naar Amsterdam kan komen. Daarover is hij met de gemeente in overleg.

'Amsterdam veroordeelt het gedrag en de uitspraken'

De burgemeester Femke Halsema heeft een schriftelijke reactie gegeven: "Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld. Amsterdam veroordeelt het gedrag en de uitspraken van de eigenaar van de boot."

De kapitein van de boot waar de vluchtelingen weg moesten, wil geen reactie geven aan AT5/NH Amsterdam. Hij verwijst naar de gemeente Amsterdam.