Stad NL V AT5 is 30 jaar en blikt terug met Frank Awick: "Preuts waren we niet"

AT5 bestaat deze maand 30 jaar en daarom is het de hoogste tijd om terug te blikken op memorabele momenten met oud AT5-presentatoren. In deze aflevering: Frank Awick. De oud AT5-showbizzverslaggever is sinds het begin, in 1992, bij AT5 betrokken.

Hij presenteerde een keur aan programma's voor AT5, waaronder De zwoele stad, zijn eigen showbizz­programma Awick en De straten van Amsterdam. Awick begon in 1992 bij AT5 en deed vooral verslag van feesten in de stad. "Het was toen echt een andere tijd", aldus Awick. "Preuts waren we niet." Maar zijn hart lag toch vooral bij zijn showbizzprogramma Awick - en varianten daarop als Vissen op de Dam (vissen naar nieuwtjes bij BN'ers) en Hoognodige Vragen (sterren op het toilet bevragen).

"Ik wilde van BN'ers gewoon mensen maken", vertelt Awick. Dat resulteerde erin dat Awick zijn interviews het liefst deed in bed of in een jacuzzi. "Dat vonden mensen toen heel vreemd en raar", aldus Awick. "Maar daardoor kon je wel over de meeste dingen wel praten". Gerard Joling Van George Clooney tot Katja Schuurman, Awick heeft ze allemaal geïnterviewd. Toch zal Gerard Joling altijd een speciaal plekje hebben in zijn hart. "Gerard heeft mij ooit uitverkoren tot slechtste interviewer van Nederland", vertelt Awick met een grote grijns op zijn gezicht. "Maar van Gerard kon ik het hebben."