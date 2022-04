Maandelijkse luchtalarmtest raakt Oekraïners en Nederlanders: "Het zal altijd nare herinneringen blijven oproepen"

Vlak na het klinken van het luchtalarm geven sommige voorbijgangers op de Kinkerstraat aan de sirene überhaupt niet gehoord te hebben of er niet direct iets bij te voelen. Maar een aantal vertelt dat er nu wel degelijk een associatie is met de oorlog in Oekraïne. "Ik dacht, toen ik het luchtalarm hoorde: blij dat ik niet in Oekraïne woon."

Ook is er op straat veel begrip dat de sirene voor de Oekraïense vluchtelingen in de stad heel traumatisch kan zijn. "Dat raak je niet kwijt, die associatie", aldus een voorbijganger.

Voorlichting

Om Oekraïense vluchtelingen te waarschuwen dat in Nederland de eerste maandag van de maand om 12.00 uur een testalarm klinkt, zijn er bij opvangplekken posters opgehangen die in meerdere talen de luchtalarmtest aankondigen. "Daarnaast vertellen we het aan mensen persoonlijk en we hebben ook een appgroep voor elke vluchtelingenlocatie. Daar hebben we het ook in gecommuniceerd", vertelt Daphne van Zetten, locatiemanager voor De Regenboog Groep bij één van de opvangplekken in de stad.

Trauma

Dat het goed is dat de Oekraïense vluchtelingen actief zijn gewaarschuwd voor ons luchtalarm, beaamt de 33-jarige Islam. De Egyptenaar verhuisde voor de liefde naar Oekraïne waar zijn vrouw vandaan komt. Ze moesten met hun baby hals over kop vluchten na de Russische invasie en verblijven nu in de opvanglocatie De Kleine Kapitein.

Ook al is hij gewaarschuwd voor het testalarm, het geluid zal altijd pijnlijk blijven. "We hoorden in Oekraïne elke vijf á tien minuten het luchtalarm en moesten we rennen om te schuilen en veilig te zijn. Ik weet zeker dat het voor mezelf altijd nare herinneringen zal blijven oproepen."