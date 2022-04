Dam weer vrijgegeven na staatsbezoek president India

De plechtigheid werd aan het begin van de middag geopend met een inspectie van de erewacht op de Dam. Vervolgens was er in het Paleis op de Dam een ontmoeting tussen de Nederlandse en Indiase autoriteiten. Daarna legde Kovind een krans neer bij het monument op de Dam.

Het staatsbezoek was voor Nadia Rashid, de moeder van de naar India ontvoerde Insiya (8) aanleiding om om aandacht te vragen voor de situatie rondom haar dochter. Insiya werd in september 2016 op klaarlichte dag ontvoerd vanuit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer in opdracht van haar vader. Ondanks vele rechtszaken is het meisje nog altijd niet terug.