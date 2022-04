Pelgrimstocht voor in Syrië vermoorde pater Frans (1938-2014): "Hij is een inspiratiebron"

Vanmorgen zijn tientallen wandelaars begonnen met een pelgrimstocht van Amsterdam naar Den Bosch. De tocht is georganiseerd door de nicht van Frans van der Lugt, de pater die acht jaar geleden werd doodgeschoten in het Syrische Homs.

Zo'n vijftig wandelaars verzamelen zich vanmorgen in de Obrechtkerk in Zuid. Met de wandelschoenen al aan wonen ze eerst een gebedsdienst bij voor pater Frans. Frans van der Lugt woonde al bijna vijftig jaar in Syrië toen hij op 7 april 2014 door onbekenden werd doodgeschoten in zijn kloostertuin in het belegerde Homs.

Het land zat midden in een burgeroorlog, de stad Homs was omsingeld en de hongersnood was groot. Toch weigerde pater Frans te vertrekken. "Mijn oom bleef in Syrië omdat hij bij zijn mensen wilde blijven," zegt nichtje Anne Claire van der Lugt."Hij voelde zich echt een Syriër onder de Syriërs. Hij had zoiets van 'dit is mijn land, ik ga gewoon niet weg, mijn hart ligt hier."

Ter nagedachtenis van haar oom heeft Anne Claire nu de pelgrimstocht 'Walk for Homs' georganiseerd. Met de tocht wordt geld ingezameld voor verschillende jongerenprojecten in Syrië. Voor deelnemer Joke een belangrijke reden om mee te lopen. "Nu is Oekraïne in het nieuws, maar ook Syrië is gewoon de speeltuin van Poetin geweest. Dus laten we ook de mensen daar niet vergeten."

Inspiratiebron

Een andere wandelaar komt helemaal uit Heerenveen. "Frans van der Lugt is wel een inspiratiebron voor mij. Hoe hij in Syrië heeft geleefd en mensen heeft geholpen. Voor mij is hij een voorbeeld van waar het geloof om gaat."

Tekst gaat verder onder de afbeelding: