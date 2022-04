Groot onderhoud aan de Buitenveldertselaan: "Omlopen en m'n schoenen worden soms vies"

Deze week is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertselaan. De tegels in de voet- en fietspaden worden vervangen en bij de rijbanen wordt het asfalt vernieuwd. Ook wordt de kruising tussen de Van Boshuizenstraat en de Buitenveldertselaan veiliger gemaakt. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

Het fiets- en voetpad dat normaal gesproken voor de VU ligt is omgetoverd tot een zandpad, waar hordes studenten elke ochtend overheen wandelen richting hun lessen. "Wel een beetje vervelend", ik moet nu omlopen en mijn schoenen worden soms wel vies," wijst een student richting het zand. Gelukkig liggen er voldoende loopplanken om overheen te lopen.

"De werkzaamheden bevatten de gehele Buitenveldertselaan en worden in verschillende fases uitgevoerd", vertelt projectleider Max van Leeuwen. "Ook gaan we de kruising bij de Van Boshuizenstraat en de Buitenveldertselaan herinrichten. Deze kruising is gemarkeerd als een black spot, daarom gaan we deze veiliger maken."

Het totale onderhoud duurt ongeveer een jaar, dat heeft volgens van Leeuwen te maken met het feit dat de Buitenveldertselaan 3 kilometer lang is. "Dat is heel veel stoep om te vervangen, daarnaast worden ook de gasleidingen en het riool aangepakt, er komen dus veel werkzaamheden bij kijken."