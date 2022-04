Opening Piet Heintunnel verschoven naar 2 december: "Meer tijd nodig door tegenvallers"

De renovatie van de Piet Heintunnel is nog steeds in volle gang. Deze week werd bekend dat de werkzaamheden langer gaan duren door tegenvallers. De opening van de tunnel is nu verplaatst van 30 september naar 2 december. De makers van Het Verkeer keren terug naar de tunnel om te kijken hoe de werkzaamheden ervoor staan.

AT5

De Piet Heintunnel is de eerste Amsterdamse tunnel die een volledig nieuwe bediening en besturing krijgt, en is na 25 jaar toe aan een grootschalige renovatie. Zo worden alle technische installaties vervangen, hittebestendige bekleding aangebracht en de vluchtdeuren en waterafvoer worden vernieuwd. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om de renovatie per afzonderlijke tunnelbuis uit te voeren, daarom moest de tunnel helemaal dicht vanaf 25 juni 2021. Projectmanager Jack Rouwendaal legt uit waarom de werkzaamheden langer duren dan gepland. "De renovatie van de Piet Heintunnel is een ingewikkelde operatie. Door een aantal tegenvallers en coronamaatregelen hebben we hier meer tijd voor nodig. Daarom willen we weggebruikers en de omgeving hier nu alvast over informeren, zodat ze daar rekening mee kunnen houden."

Jack Rouwendaal (rechts) met zijn collega

Quote "Achteraf rijd je toch weer op een mooie, nette weg. En is alles goed geregeld, dus het is het waard." automobilist

Over de vertraging zijn de meningen onder automobilisten verdeeld. "Jammer, volgens mij duurde het al een jaar. Maar ja, het is niet anders." Een andere automobilist is wat optimistischer. "Achteraf rijd je toch weer op een mooie, nette weg. En is alles goed geregeld, dus het is het waard." Over het algemeen wordt de tunnel door automobilisten wel gemist. "Vandaag had ik toevallig een afspraak in IJburg, dus dan maakt het niet zoveel uit. Maar je mist hem wel, die Piet Heintunnel."

Tram 26 blijft rijden De tram is een belangrijk reisalternatief voor automobilisten nu de tunnel dicht is. Daarom is het mogelijk gemaakt dat tram 26 door de Piet Heintunnel kan blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Verder blijft het advies om tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets, deelscooter of openbaar vervoer, legt Rouwendaal uit. ''Mensen die afhankelijk zijn van de auto kunnen het beste buiten de spits reizen en de officiële omleidingsroutes volgen, want die kunnen dat extra verkeer goed aan.''