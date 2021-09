Impact sluiting Piet Heintunnel: "Tot nu toe kan het Amsterdamse wegennet het prima aan"

We zijn terug bij de Piet Heintunnel die inmiddels ruim twee maanden dicht is in verband met renovatiewerkzaamheden. De afsluiting heeft gevolgen voor veel weggebruikers. In het AT5-programma Het Verkeer geeft communicatieadviseur Muriel Sinselmeijer een update.

De renovatie van de Piet Heintunnel heeft voor veel Amsterdammers gevolgen. De tunnel die IJburg met het centrum verbindt, is tot en met eind september volgend jaar dicht vanwege de werkzaamheden. Toch valt de impact van de sluiting tot nu toe mee, vertelt communicatieadviseur Muriel Sinselmeijer. "De eerste periode na tunnelsluiting is rustig verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige vertragingen voorgedaan. Wel is het wat drukker geworden op zowel de omleidingsroutes als andere routes in de stad, maar tot nu toe kan het Amsterdamse wegennet dat prima aan", aldus een tevreden communicatieadviseur. Sinselmeijer verklaart dat de drukte nauwelijks is toegenomen door een combinatie van verschillende factoren."Vanwege de coronamaatragelen is het rustiger in het verkeer, en de vakantieperiode is net achter de rug, dat is ook altijd een periode die rustiger is. Maar daarnaast merken wij dat automobilisten voor een reisalternatief kiezen. Daar willen we ze ook ontzettend voor bedanken, want al die factoren bij elkaar zorgen ervoor dat het rustig blijft in het verkeer."

Quote "Het maakt mij niet veel uit, ik zet mijn auto toch altijd op de P+R" voorbijganger

Voorbijgangers die wij spreken hebben gemengde gevoelens over de sluiting van de Piet Heintunnel. ''Ik vind het niet leuk dat de tunnel dicht is'', vertelt een jongen die door de sluiting veel moet omrijden. Een oma die met haar kleinkind langsloopt is het daarmee eens. Maar dat geldt niet voor iedereen. ''Het maakt mij niet veel uit, ik zet mijn auto toch altijd op de P+R'', vertelt een jongeman op weg naar de tram. Een andere voorbijganger merkt ook weinig van de sluiting. "Ik reis met het openbaar vervoer en de fiets, en ik heb geen rijbewijs, dus ik heb er sowieso geen last van."

Voorbijgangers hebben gemende gevoelens over de afsluiting

Monitoren van de verkeerssituatie Jasper de Vries, mobiliteitsmanager voor de renovatie van de Piet Heintunnel, legt uit hoe de verkeerssituatie dagelijks in de gaten wordt gehouden. "We kijken elke dag naar het verkeer, zowel op de omleidingsroute's als de routes waar wij geen verkeer over willen hebben." En dat is niet het enige waar De Vries met zijn team op let. "Wij kijken ook hoe de maatregelen worden gebruikt, maken mensen bijvoorbeeld gebruik van alternatieve reisadviezen. En op basis van wat daar uitkomt kunnen we bijsturen. Bijvoorbeeld door het aanscherpen van verkeersmaatregelen of extra communicatie."

Alternatieve reisadviezen De alternatieve reisadviezen zet De Vries nog even op een rijtje. "Het beste alternatief blijft niet reizen, bijvoorbeeld door thuis te werken. Ben je toch afhankelijk van de auto, probeer dan niet in de spits te reizen of buiten de stad te parkeren op een P+R. Of maak gebruik van één van de mobiliteitsalternatieven.'' En mobiliteitsalternatieven zijn er genoeg. De tram, elektrische fiets of de elektrische deelscooter zijn opties die hier toebehoren. Leuke bijkomstigheid, als je fietst dan kun je per gefietste kilometer punten sparen en doneren aan het goede doel of een cadeau uitzoeken.



De werkzaamheden in de Piet Heintunnel duren nog tot eind september. Tram 26 blijft blijft gewoon rijden volgens de normale dienstregeling.