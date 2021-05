Gemeente stimuleert deelverkeer bij afsluiting Piet Heintunnel: "Ik ga lekker met de tram"

Voor een grootschalige renovatie gaat de Piet Heintunnel eind juni voor vijftien maanden dicht. De afsluiting zal voor een langere reistijd zorgen, vooral in de spits. De gemeente werkt daarom samen met verschillende organisaties om alternatieve reismogelijkheden te bieden en gebruik daarvan te stimuleren.

AT5

In het AT5-programma Het Verkeer legt omgevingsmanager Muriel Sinselmeijer uit hoe Amsterdammers zich door de stad kunnen blijven bewegen tijdens de afsluiting: "We proberen de hinder voor bewoners, bedrijven en weggebruikers natuurlijk zo min mogelijk te beperken. Daarom gaan we slimme reisalternatieven bieden. Denk dan aan tram 26, die blijft namelijk tijdens de afsluiting rijden." De gemeente en GVB gaan samen een actie opzetten om het gebruik van de tram aantrekkelijker te maken voor de buurt.

De bouwvakkers (deelscooters) Piet en Hein

Samen op de deelscooter en -fiets Naast de auto en het openbaar vervoer zijn er ook nog andere manieren op jezelf te verplaasen door de stad. In Amsterdam zijn er twee bedrijven die deelscooters aanbieden, Check en Felyx. De gemeente gaat samen met de bedrijven meer deelscooters neerzetten in de omgeving van de tunnel. "Dan heb je een duurzame en snelle reis gehad waarbij, als de Piet Heintunnel straks dicht is, het een mooie manier is om de verkeersdrukte te vermijden", aldus Jasper de Vrie, mobiliteitsmanager renovatie Piet Heintunnel. Daarnaast kunnen bewoners vanaf begin juni punten sparen met hun gefietste kilometers rondom de Piet Heintunnel. Dit kan met de fietsapp Toogethr Cycles, in een webshop in de app kunnen de punten verzilverd of gedoneerd worden.

Quote "Tram 26 is wel een verbetering, die hebben ze verdubbeld recent" Voorbijganger

Dat vijftien maanden een lange tijd is voor een afsluiting is iedereen die wij spreken het over eens. Maar er zijn ook voorbijgangers die naast de auto ook andere mogelijkheden zien om de stad in en uit te komen.

Zo vertelt een jonge vrouw ons dat ze slechts af en toe de auto pakt. "Ik denk dat ik lekker met de tram ga." Een andere Amsterdammers zegt dat hij zichzelf niet de deelfiets of -scooter ziet pakken binnenkort. Over de aanpassingen aan de tram is hij wel positief. "Tram 26 is wel een verbetering, die hebben ze verdubbeld recent." Een studente die we spreken maakt zich niet zo druk om de afsluiting. "Ik ga denk ik gewoon op de fiets".

Omleidingskaart afsluiting Piet Heintunnel

Omleiding via S112 en S116 Tijdens de afsluiting worden er verschillende omleidingsroutes ingesteld via de S112 Gooiseweg en S116 Nieuwe Leeuwarderweg en de IJtunnel. De gemeente waarschuwt dat de reistijd voor het verkeer flink kan oplopen, met name tijdens de spits.