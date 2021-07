Werkzaamheden Piet Heintunnel: "We zijn nu bezig met flinke technische ingrepen"

De werkzaamheden in de Piet Heintunnel zijn begonnen. De komende vijftien maanden is de tunnel dicht vanwege grootschalige renovatie. Projectmanagers Bilal Akdeniz en Arnoud op den Kelder vertellen in het AT5-programma Het Verkeer over wat er allemaal moet gebeuren om de tunnel veilig te maken. Komend weekend rijdt tram 26 niet vanwege de werkzaamheden.

AT5

De grootschalige renovatie van de Piet Heintunnel is een grote klus met een grote impact op de stad. De normaal drukke verkeersader is nu helemaal leeg, op wat werkverkeer na natuurlijk. "De renovatie van de tunnel behelst de vervanging van de technische installaties in de tunnelbuizen en dienstgebouwen. Ook vernieuwen we de bediening en besturing van de tunnel en we voeren groot onderhoud uit", legt Akdeniz uit, staand in de lege tunnelmond. Akdeniz vertelt waarmee ze de komende weken mee aan de slag gaan. "We zijn tot 12 juli bezig met flinke technische ingrepen om de komende vijftien maanden tram 26 te laten blijven rijden."

Dag en nacht doorwerken heeft geen zin Een voorbijganger is verbaasd over hoe lang de tunnel dicht moet. Ze vraagt zich af waarom er niet dag en nacht doorgewerkt kan worden zodat de tunnel eerder open kan. Op Den Kelder begrijpt de vraag en legt uit waarom dit niet mogelijk is. "Het is een ingewikkelde en complexe opgave. Dat komt door twee dingen: de IJtram moet blijven rijden en de tunnel krijgt nieuwe bediening en besturing." Volgens Op Den Kelder bestaat deze uit twee componenten. "Enerzijds de installatie, de hardware maar ook de software die daarbij hoort. Die kun je niet los van elkaar zien en die moeten wij ook in een bepaalde volgorde ontwikkelen. Daarom heeft het geen zin om 24/7 door te werken."

Werkman in de tunnel naast de nieuwe vluchtroute voor tramreizigers

Quote "Ik ga meestal met de tram dus ik heb er niet zoveel last van want die blijft gewoon open" Voorbijganger

De afsluiting brengt voor veel weggebruikers behoorlijk wat hinder met zich mee. Een moeder die samen aan het wandelen is met haar kindje heeft een voordeel ontdekt. "We kunnen hier heel makkelijk oversteken, het duurt niet zo lang", vertelt ze lachend bij de zebrapadden voor de tunnel. Tramreizigers die wij spreken zijn vooral blij dat tram 26 blijft rijden tijdens de afsluiting en merken niet veel van de afsluiting. "Ik ga meestal met de tram dus ik heb er niet zoveel last van want die blijft gewoon open", vertelt een jonge student.

Tram 26 rijdt 10 & 11 juli niet Voor autoverkeer gelden er vaste omleidingsroutes via de IJtunnel en de Gooiseweg. Tram 26 blijft tijdens de afsluiting van de tunnel rijden maar in het weekend van 10 en 11 juli rijdt de tram niet door werkzaamheden. GVB zet bussen in om de reizigers een alternatief te bieden.