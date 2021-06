Met sluiting Piet Heintunnel begint zomer aan werkzaamheden

Nu de Piet Heintunnel sinds gisteravond is gesloten, is in de stad een zomer vol werkzaamheden begonnen. Op tientallen locaties vinden er in de komende periode werkzaamheden plaats.

De Piet Heintunnel ondergaat een grondige verbouwing die maar liefst vijftien maanden gaat duren. ''Het is een hele lange tijd en het heeft een enorme impact voor de mensen die er gebruik van maken'', zegt stadsregisseur Gert Oosting die gisteravond samen met wethouder Verkeer Egbert de Vries bij de sluiting aanwezig was. ''Uiteindelijk hebben we wel weer een Piet Heintunnel die jaren mee kan, up-to-date en veilig is'', zegt wethouder.

Behalve de Piet Heintunnel staan er deze zomer meer onderhoudswerkzaamheden op de planning. Diverse wegen, kades en bruggen krijgen in de aankomende tijd een opknapbeurt. In totaal wordt er op zo'n 45 locaties gewerkt. Weggebruikers moeten in de komende maanden dus rekening houden met langere reistijden omdat ze bijvoorbeeld moeten omrijden.

Bewust

Sommige werkzaamheden, zoals die aan de Nassaukade en Europaboulevard, zijn bewust in de zomer gepland. De gemeente laat weten dat zij liever overlast in de zomermaanden heeft dan in de maanden erna of ervoor, als het al drukker is. Ze benadrukt ook dat alles niet tegelijkertijd gebeurt. Zo zijn de werkzaamheden aan de Berlagebrug uitgesteld.