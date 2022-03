Renovatie Piet Heintunnel duurt twee maanden langer: nieuwe datum 2 december

De planning van 15 maanden die nodig waren om de Piet Heintunnel te renoveren is te optimistisch geweest. Zojuist heeft de gemeente laten weten dat de weggebruikers nog twee maanden langer geduld moeten hebben om de tunnel weer te gebruiken. Het was 30 september, dat wordt nu 2 december.

De werkzaamheden zijn vertraagd door tegenslagen en coronamaatregelen, zo laat de gemeente weten. In een brief aan de gemeenteraad staat dat bijvoorbeeld 'de architectonische bekleding van de stempelconstructie in de tunnelmond' op het kritieke pad is.

Als het nu allemaal wel meezit zou de opening wellicht al eerder, ergens in november, kunnen zijn. Maar voor de zekerheid is nu 2 december vastgesteld. Vorig jaar op 25 juni werd de Piet Heintunnel gesloten.

Morgen meer hierover in het AT5-programma Het Verkeer.