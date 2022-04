Ruim 91% wel, maar 668 achtstegroepers niet ingeloot in top drie schoolkeuze

Het jaarlijkse stressmoment voor duizenden Amsterdamse achtstegroepers is weer achter de rug. Van de bijna 8000 leerlingen mag ruim 91 procent naar een middelbare school uit hun top drie. Dat betekent ook dat de anderen, 668 leerlingen in totaal, voor een school zijn ingeloot waar ze liever niet naartoe zouden gaan.

Het was de achtste keer dat in Amsterdam de centrale loting voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs is gedaan. Er deden dit jaar 7.943 leerlingen aan mee.

Er zijn in de stad bijna 10.000 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Dus er zijn in principe voldoende plekken in het eerste jaar van de middelbare school. Maar omdat sommige scholen populairder zijn dan andere, kan niet iedere leerling op zijn of haar school van de eerste keuze worden geplaatst.

Bijna 6000 leerlingen mogen naar hun eerste keus. 1.956 leerlingen moeten genoegen nemen met een school die niet bovenaan hun lijstje stond. "Een historisch dieptepunt", vindt Elisabeth Bootsma van Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. De stichting ziet dat er de afgelopen jaren veel energie in is gestoken om het lotingssysteem te verbeteren. "Toch raakt het gegeven doel - 99,9 procent van de kinderen in de top 3 - ieder jaar verder uit zicht."

Imago

In de stad is er geen tekort aan plekken op de havo en het vwo, maar wel een grote druk op een aantal populaire scholen. Er zijn ook scholen die om uiteenlopende redenen meer moeite hebben om leerlingen aan te trekken.

Niet de onderwijskwaliteit, maar onder andere imago, locatie en profiel spelen daarbij een belangrijke rol, schrijft de OSVO (overleg van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs). "Een van de speerpunten die de verantwoordelijke schoolbesturen zouden moeten onderzoeken is waarom bepaalde scholen zoveel kinderen trekken en wat scholen die niet gewild zijn daarvan kunnen leren", vindt Bootsma.

De leerlingen moeten maar liefst 12 schoolvoorkeuren invullen. Voor het tweede jaar op rij zijn er geen achstegroepers die zijn ingedeeld op hun laatste keus. Wel hebben 17 jongens en meisjes in de stad de elfde plek geloot. De loting is uitgevoerd onder toezicht van een notaris.