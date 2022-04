Zapp spant rechtszaak aan tegen sluiting darkstore Fagelstraat

De reden voor het stadsdeel om de darkstore te laten sluiten is dat het magazijn tegen het bestemmingsplan ingaat en de hoeveelheid klachten die er binnen zijn gekomen vanuit de buurt. "Een darkstore past niet in een woonstraat als de Fagelstraat", zei stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst eerder tegen AT5/ NH Amsterdam.

Geen verrassing

Dat Zapp naar de rechter is gestapt kwam voor het stadsdeel niet als verrassing. "We hadden er al op gerekend dat er een reactie vanuit Zapp zou komen. In eerste instantie hadden ze ons gevraagd of we uitstel voor de sluiting konden geven, dat hadden we geweigerd. Zij zijn daarna naar de rechter gestapt en die heeft ons nu gevraagd of we ons besluit kunnen uitstellen tot een week na de uitspraak", zo laat een woordvoerder van het stadsdeel weten.

Wanneer de rechtszaak precies is, is nog niet bekend. Voor de buurtbewoners betekent het in ieder geval dat het magazijn er nog eventjes blijft zitten. "Voor de buurt blijft het nog even spannend. Eigenlijk had het filiaal volgende week dicht moeten zijn. Het is helaas ook zo dat het na deze rechtszaak niet klaar hoeft te zijn. Zapp kan ook nog in hoger beroep gaan. Wij denken wel dat we het juridisch zorgvuldig hebben aangepakt."

Twee keer overvallen

Het filiaal aan de Fagelstraat werd in maart ook nog eens twee keer overvallen. Op 16 maart vielen vijf mannen het magazijn gewapend binnen. Acht dagen later, op 24 maart, werd de zaak door twee mannen met steekwapens opnieuw overvallen.

De reacties uit de buurt op het nieuws dat de darkstore de deuren moest sluiten waren dan ook positief. "Je hebt er 's nachts best wel last van", aldus een buurman. "Geen vrachtwagens meer om 7 uur 's ochtends. Dus dat is top." Ook een buurvrouw is blij: "Ik ben nu inmiddels wel blij dat het weggaat. Ook omdat er twee overvallen zijn geweest, dat is niet prettig, want we wonen er precies naast."