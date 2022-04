Na corona drijft nu Oranje Loper ondernemers tot wanhoop: "Niemand weet hoe lang dit nog duurt"

Na de pandemie weer eens goed geld verdienen zit er dit paasweekend niet in voor Arthur Silahli van café de Oude Wester. De wirwar aan kabels voor zijn deur zorgen er al maanden voor dat hij geen terrasstoel buiten kan zetten.

AT5

"Bij de buren zitten alle terrassen bomvol en dan kom ik terug bij mijn zaak, tja, dat doet echt heel erg pijn voor mij", vertelt de ondernemer aan de voet van de Westertoren. De werkzaamheden aan project de Oranje Loper zijn daar in volle gang en dat betekent dat zijn zaak zo goed als onbegaanbaar is.



"We zijn sowieso bijna twee jaar dicht geweest, helemaal geen omzet gedraaid, nu mag dat weer een beetje, krijgen we dit", zegt Silahli wijzend op de bouwput voor zijn deur.

Quote "We hebben de brug hier al anderhalf jaar in renovatie gehad" Martin visser vreest voor de oranje loper in de de clerqstraat

De aanvankelijke kosten van het project de Oranje Loper zijn al bijna verdubbeld - van 116 naar 225 miljoen euro - maar volgens Silahli loopt ook de planning achter de feiten aan: "Niemand weet wat er allemaal onder de grond zit, ze komen steeds weer oude kabels tegen en het is elke keer van: uitstel, uitstel."



Voordat de negen bruggen tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein vervangen kunnen worden, moet eerst al het kabelwerk naar de noodbruggen verlegd worden. Het hele project zou in 2026 klaar moeten zijn. Of Silahli recht heeft op compensatie van de gemeente is voor hem niet duidelijk, maar volgens de ondernemer is die regeling sowieso ontoereikend. "Als ze het nou gewoon sneller afmaken, hoe eerder ik een tafel kan buiten zetten."