Chang en de wereld van Kungfu: "Sinds Bruce Lee zijn meer mensen bekend met Kungfu"

Bij Kungfu denken mensen al snel aan Bruce Lee met zijn hoge trappen, spectaculaire sprongen en vechtgeluiden. Maar Kungfu is meer dan dat. Kungfu is de studie, het leren en oefenen van één bepaalde vaardigheid of taak waar tijd geduld en energie voor nodig is. Ook is het een verzamelnaam voor verschillende vormen van Chinese vechtkunst. In deze vierde aflevering van CHANG gaat Chang Ju Cheung op zoek naar de gedachte achter Kungfu.

De bekendste vormen van Kungfu zijn Tai Chi en Wing Chun. In Amsterdam bezoekt Chang Kungfu leraar Martin Bubla. Martin geeft les in Wing Chun. Volgens Martin wordt de sport tegenwoordig niet meer alleen geassocieerd met China: "Er zijn in Europa heel veel mensen die Kungfu trainen. Het is zeker niet meer zo dat alleen Chinezen Kungfu beoefenen. Dat Kungfu internationaler is geworden is denk ik begonnen sinds de periode van Bruce Lee. Sinds die periode zijn veel meer mensen in het Westen bekend geworden met de vechtkunst."

Martin geeft zijn Kungfu lessen in Oud-West aan de Da Costakade, in deze ruimte ontmoet Chang ook de 17-jarige Jade Vrij. Jade beoefent Kungfu op topnivea en geeft les in Wing Chun. "Op 4-jarige leeftijd ging ik met mijn moeder naar de film Kung Fu Panda 1. Na afloop stond er iemand met flyers voor Kungfu lessen voor de bioscoop. Toen besloot ik er als klein meisje voor te gaan", vertelt ze. Kungfu speelt sindsdien een hele belangrijke rol in haar leven. "Het biedt mij heel veel rust en zelfverzekerdheid, het gevoel dat ik er echt voor mijzelf kan zijn als er iets gebeurt met mij op straat. Je voelt je stevig in je schoenen staan erdoor, dat is altijd fijn voor een meisje."

Volgens Hsu is Kungfu niet alleen fysiek goed voor je, maar doet het mentaal ook erg veel. "Het is goed tegen de stress. Het helpt je ontspannen, en geeft je meer rust en zorgt ook voor een andere blik op dingen."

Chang zet zijn zoektocht naar de betekenis achter Kungfu voort in Hong Kong. Hier ontmoet hij in de vroege ochtend Patrick Hsu, Sifu Kungfu in zowel Wing Chun als Tai Chi. Hsu legt het verschil tussen deze twee vormen van Kungfu uit. "Bij Tai Chi ligt de nadruk op cirkels. Als jij een aanval beweging inzet vang ik die op met cirkelbewegingen. Bij Wing Chun ligt de nadruk op driehoeken, dus je beweegt in rechte lijnen. Je gaat eerder over tot actie."

De vechtkunst Kungfu is vaak terug te zien in films. Voor zo'n scene is veel voorbereidingstijd nodig. Chang spreekt Kung Fu acteurs Brian Wong Chak Fung, Thomas Sin Ho Ying en Yeung Chiu Hoi. "Voordat in de jaren '80 de televisie de overhand zou nemen, deed je als acteur 20 moves in één take. Je kon de opnames pas de volgende dag terugzien, dus het moest echt perfect zijn."

Chang krijgt door zijn Chinese uiterlijk vaak de vraag of hij Kungfu beoefent. Hij spreekt in Hong Kong met Wing Chun Sifu John Kwok over deze aanname: "Ik denk dat ze dat vragen omdat ze meer over onze cultuur willen weten. Kungfu is zoals rijst eten. Dat is een onderdeel van de cultuur".