Chang Ju Cheung is een Chinees geboren in Nederland, opgegroeid met twee verschillende culturen: de Chinese en de Nederlandse cultuur. Hij merkt dat veel elementen uit de Chinese cultuur met de nieuwe generatie Chinezen in Nederland dreigen te verdwijnen. Dit thema komt dan ook terug in het nieuwe seizoen van CHANG. In de 5-delige documentaire serie gaat Chang in Amsterdam én Hong Kong op zoek naar de vergankelijkheid of juist onsterfelijkheid van verschillende onderdelen uit de Chinese cultuur.