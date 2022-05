Wordt Ellen Brudet Amsterdammer van het jaar?

Ellen Brudet

Ellen Brudet is de oprichter van een inclusieve poppenwinkel in Amsterdam Noord. "Ieder kind moet zich kunnen herkennen in een pop", vindt Ellen. Ze verkoopt daarom poppen in alle kleuren en maten. Poppen met huidziekten zoals albinisme en vitiligo. Daarnaast liet ze poppen ontwerpen met het syndoom van Down en verkoopt ze poppen die in een rolstoel zitten. Brudet: "We willen dat kinderen leren dat in iedereen schoonheid zit."

15 mei uitreiking Amsterdammer van het Jaar

Op zondag 15 mei om 12.00 uur vindt de uitreiking van de Amsterdammer van het Jaar LIVE op AT5 plaats vanuit de ambtswoning. Ook wordt het Amsterdammertje van het jaar gekozen; de prijs voor kinderen die zich hebben ingezet voor de stad. Burgemeester Femke Halsema reikt de onderscheidingen uit en de presentatie van de liveuitzending is in handen van Nicolaï Brannan en Nadine van Ginkel.