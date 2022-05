Worden Fatimzahra Baba en Mohamed Ettajiri Amsterdammers van het jaar?

Ook afgelopen jaar zetten veel bijzondere Amsterdammers zich op allerlei manieren in voor een betere en mooiere stad. Acht van hen maken dit jaar kans op de titel Amsterdammer van het Jaar. De komende twee weken stellen deze genomineerden zich elke dag via een portret op AT5 aan je voor.

Fatimzahra Baba en Mohamed Ettajiri

De buurtmoeders en het jongerenpreventieteam in Nieuw-West wisten te voorkomen dat het tijdens de coronaperiode rustige bleef in de buurt. Avond aan avond surveuilleerden de moeder en de jongeren om rellen te voorkomen. "De kracht van het jongerenpreventieteam is dat ze de leefwereld van de jongeren beter kennen dan wie ook, het zijn vaak hun vrienden of klasgenoten", zegt Ettajiri. "Ze spreken ze al van te voren aan, zo weten we incidenten te voorkomen. Baba: "De buurtmoeders zien ze als hun eigen jongeren en daardoor komt het bij ze binnen."