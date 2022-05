Wordt Julia Zegeling Amsterdammer van het jaar?

Ook afgelopen jaar zetten veel bijzondere Amsterdammers zich op allerlei manieren in voor een betere en mooiere stad. Acht van hen maken dit jaar kans op de titel Amsterdammer van het Jaar. De komende twee weken stellen deze genomineerden zich elke dag via een portret op AT5 aan je voor.

Julia Zegeling

Julia Zegeling organiseerde eind augustus een grote demonstratie tegen lhbtq+ geweld. Op 20 augustus brak er brand uit in haar flat in Nieuw-West, omdat de posters met regenboogvlaggen op de etages in brand waren gestoken. "Ik voelde heel sterk dat ik me moest uitspreken", vertelt Zegeling. "Je moet allemaal kunnen zijn wie je bent." Op het Mercatorplein sprak ze de menigte toe::Zero tolerance voor haat, disrcriminatie en geweld!" Daarna volgde een grote optocht met tientallen regeboogvlaggen naar de flat. Nog steeds hangen de vlaggen uit de ramen, als steunbetuiging aan de lhbtq+ gemeenschap.