Wordt Carleen de Lange Amsterdammer van het jaar?

Ook afgelopen jaar zetten veel bijzondere Amsterdammers zich op allerlei manieren in voor een betere en mooiere stad. Acht van hen maken dit jaar kans op de titel Amsterdammer van het Jaar. De komende twee weken stellen deze genomineerden zich elke dag via een portret op AT5 aan je voor.

Carleen de Lange

Tijdens de coronaperiode ontdekte Carleen de Lange hoeveel verborgen armoede er is in Betondorp. Ze woont er zelf al tientallen jaren. Ze besloot onder de vlag van Stichting Veerkrachtig Betondorp een sociale kruidenierswinkel, waar mensen die rond de armoedegrens leven, gratis levensmiddelen, kleding en twee keer per week een maaltijd kunnen krijgen. "Ik vind het heel prettig om iets voor een ander te betekenen", vindt Carleen. "het is zo hard nodig. Ik vind het schrijnend als je hoort dat er mensen water halen bij het tappunt op de Brink en blij mij komen dat ze 300 euro watergeld hebben teruggekregen. dan denk ik: hoe bestaat dit anno 2022 in Nederland."



15 mei uitreiking Amsterdammer van het jaar