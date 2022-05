Wordt Kibret Mekonnen Amsterdammer van het jaar?

Ook afgelopen jaar zetten veel bijzondere Amsterdammers zich op allerlei manieren in voor een betere en mooiere stad. Acht van hen maken dit jaar kans op de titel Amsterdammer van het Jaar. De komende twee weken stellen deze genomineerden zich elke dag via een portret op AT5 aan je voor.

Kibret Mekonnen

Al twintig jaar verzamelt hij Afrikaanse literatuur, kunst- en geschiedenisboeken en kinderboeken. Het werd de basis voor de Afro-Bieb, de Afrikaanse boekenafdeling van de OBA Oosterdok en de OBA Zuidoost. Mekonnen, die 27 jaar geleden uit Ethiopië naar Nederland kwam, wil hiermee de rijke Afrikaanse cultuur delen met de Amsterdammers, en de Afrikaanse migranten leren over hun eigen cultuur. "Het gaat om verbinding maken tussen verschillende Amsterdammers", legt hij uit. Ook is hij initiatiefnemer van het Amsterdamse Buurtfilmfestival, een jaarlijks festival, waarbij Amsterdammers films maken over hun eiegen buurt. "Zo kunnen we onze verhalen uitwisselen", zegt Mekonnen. "Ik wil mensen bij elkaar brengen en samenwerken."



15 mei uitreiking Amsterdammer van het jaar