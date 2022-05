Wordt Pien ter Voert Amsterdammer van het jaar?

Pien ter Voert

Pien ter Voert is oprichter en projectleider van Het Lichthuis Amsterdam. Het is een opvang in het weekend en de avonduren aan mensen met psychische problemen in de weekend ende avonduren. De tijdens dat de reguliere hulpverlening gesloten is. Ter Voert: "Door naar het Lichthuis te komen willen we voorkomen dat je in een crisis raakt of een terugval in verslaving of bijvoorbeeld over straat gaat zwerven, als je er zelf even niet meer uitkomt. J kunt praten met medewerkers en lotgenoten en jezelf zo door een moeilijke periode te loodsen."



