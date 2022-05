Wordt Lamyn Belgaroui Amsterdammer van het jaar?

Lamyn Belgaroui geeft kickboksles aan kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen die het extra nodig hebben, die wat moeilijker kunnen meekomen op een reguliere school. Ook organiseert hij creatieve activiteiten, zoals spoken word , aan jongeren die in detentie zitten of in een jeugdzorginstelling. Hij coacht ze daarbij om hun weg te helpen vinden in de maatschappij, zoals in de documentaire Bruce te zien is.