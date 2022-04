Amsterdam in top drie voor meest aantrekkelijke steden voor toeristen

Amsterdam staat op de derde plaats van de lijst voor meest aantrekkelijke steden voor toeristen van 2021. Dat is een jaarlijkse lijst die wordt opgemaakt door het Britse onderzoeksbureau Euromonitor . Parijs en Dubai staan op de eerste en tweede plaats.

Het onderzoeksbureau maakt hun klassering op basis van zes criteria. Er wordt gekeken naar hoe een stad om gaat met toeristen uit het binnen- en buitenland, hoe de stad aantrekkelijk wordt gemaakt voor toeristen en hoe de infrastructuur is. Ook wordt er gekeken naar hoe de stad het economisch doet, hoe veilig de stad is en wat er wordt gedaan aan duurzaamheid.

Amsterdam doet het economisch goed

Amsterdam doet het vooral goed op het economische en aantrekkelijke gebied, daar staat de stad respectievelijk op de derde en tiende plek. Het slechts scoort de stad op het gebied van veiligheid, Amsterdam is daar terug te vinden op de 51e plaats.

In de eindklassering eindigt Amsterdam op een derde plaats. Euromonitor prijst vooral het crowdmanagement van de stad op drukke plekken en tijdens evenementen. Daarnaast is volgens het onderzoeksbureau de daling van werkeloosheid en de verbetering van de fietspaden belangrijk geweest voor het eindigen in de top drie.