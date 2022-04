Terugblik op Ajax-carriere Ten Hag: van twijfel tot Champions League-succes

Na weken van geruchten is het nu officieel: Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen bij Ajax en wordt trainer van Manchester United. We blikken terug op zijn tijd in Amsterdam.

Het begon allemaal in januari 2018 toen een nog onbekende Ten Hag overkwam van FC Utrecht. Direct bij zijn komst is het duidelijk: dit is geen Amsterdammer. Ten Hag bleef ten alle tijde de nuchtere trainer die hij altijd is.

Toch domineerde Ajax onder Ten Hag in Europa. Ajax kwam ongeslagen de groepsfase door en won van het grote Real Madrid en Juventus. Voor het eerst sinds de jaren '90 telde de club weer mee met de Europese top.

In totaal won Ten Hag twee landstitels, twee KNVB-bekers en de Johan Cruijff Schaal. En uiteraard kan er nog een schaal bijkomen dit seizoen. Nog vijf wedstrijden en dan vertrekt hij.