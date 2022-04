Ten Hag was niet op de hoogte van deelname Ajax-spelers aan cryptogame

Erik ten Hag wilde vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de bekerfinale tegen PSV wederom niet ingaan op vragen over zijn naderende overgang naar Manchester United. Wel ging het onder meer over de deelname van een paar van zijn spelers aan een cryptogame.

"De spelers van Ajax en de trainer zijn altijd in de focus", zei Ten Hag toen hem gevraagd werd naar zijn toekomst. "Nou gaat het over mij, maar ik dien Ajax en het enige waar ik vragen over beantwoord is dat." En dus ging het al snel over het duel van zondag. "Het zijn de twee beste ploegen van Nederland", zei Ten Hag. "Het zijn beide heel goede ploegen die ook Europees allure hebben en die daar ook de status hebben waargemaakt. Die gaan de degens kruisen en het wordt een prachtige finale, denk ik. Met de beste teams en de beste spelers van Nederland." NFT's En dan kwam er ook nog wat anders aan bod. Donderdag meldden onder meer De Telegraaf en Voetbal International dat André Onana zijn basisplaats kwijt is en zondag tegen PSV vervangen zal worden door Maarten Stekelenburg. Het gerucht dat er een keeperswissel aan zat te komen ging eerder die middag al rond. Gebruikers van de website Sorare, waar je digitale voetbalplaatjes (zogenoemde NFT's) tegen geld kunt verhandelen, merkten op dat Ajax-voetballers Daley Blind, Davy Klaassen en Kenneth Taylor, het plaatje van André Onana te koop aanboden, terwijl ze dat van Stekelenburg juist aankochten.

Maar van voorkennis bij de spelers over de opstelling van zondag is geen enkele sprake, aldus Ten Hag. "Mijn opstelling maak ik pas zondagochtend bekend." Op de vraag of Ten Hag wist dat zijn spelers handelden in de plaatjes zei hij: "Ik was daar niet van op de hoogte. De coach maakt de keuzes en ik maak de keuzes die in belang van het team zijn." De bekerfinale in De Kuip begint zondag om 18.00 uur.