'Ten Hag houdt Onana buiten Ajax-basis, Stekelenburg keept bekerfinale'

De maat is vol voor Ajax-trainer Erik ten Hag. Doelman Andre Onana heeft de afgelopen weken zijn krediet verspeeld en zal tegen PSV op de bank beginnen. Maarten Stekelenburg is hersteld van een blessure en staat volgens VI en De Telegraaf onder de lat tijdens de bekerfinale.

Stekelenburg liep aan het begin van het seizoen een liesblessure op. Daar is de 39-jarige doelman inmiddels van hersteld.

Omdat André Onana aan het begin van het seizoen een schorsing uit moest zitten. Werd Steek vervangen door de 38-jarige Remko Pasveer. De geboren Enschedeër wist te overtuigen, maar brak in de thuiswedstrijd tegen Benfica zijn vinger. Daardoor kan hij komende zondag nog niet in actie komen.\

Verguisd

Andre Onana, die daarmee de laatste weken weer eerste keeper was, staat inmiddels flink ter discussie vanwege een opeenstapeling van fouten in de wedstrijden tegen FC Groningen en Sparta Rotterdam. Bovendien rekenen supporters hem aan dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Hierdoor kan hij in de zomer gratis vertrekken bij Ajax.

De bekerfinale tussen Ajax en PSV wordt aanstaande zondag om 18.00 uur gespeeld in De Kuip.